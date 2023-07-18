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Дружина Григорія Решетніка замилувала сонячним фото з трьома підрослими синами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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136
Час на прочитання
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Дружина Григорія Решетніка замилувала сонячним фото з трьома підрослими синами

Христина Решетнік / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Зіркова мама з дітьми відпочиває за кордоном.

Дружина телеведучого Григорія Решетніка – Христина – показала підрослих синів.

На своїй сторінці в Instagram Христина поділилася новою світлиною з підрослими хлопчиками. На фото дружина шоумена позувала разом з трьома синами - 10-річним Іваном, шестирічним Дмитром та дворічний Олександром.

"Моя гордість", - підписала кадр з дітьми Решетнік.

Христина Решетнік з синами / © instagram.com/kristina_reshetnik
Христина Решетнік з синами / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Для прогулянки з дітьми Христина обрала фіолетовий костюм зі спідниці та коротенького топу. Яскраве вбрання підкреслило загоріле підтягнуте тіло дружини Решетніка. 

Підписники були раді побачити Христину з підрослими синами та зробили компліменти багатодітній мамі: "Не мама, а старша сестричка", "Молода і красива мама", "Які класні", "Маєте чудовий вигляд".

Нагадаємо, раніше зіркова матуся трьох синів приголомшила своїм виглядом у купальнику на тлі моря.

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Дата публікації
Перегляди
136
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