Дружина Григорія Решетніка зізналась, якою вони мовою розмовляють вдома

Христина також поділилася, як сини вчать їх правильної вимови.

Дружина ведучого Григорія Решетніка – Христина - у фотоблогу поспілкувалася з підписниками.

У знаменитості поцікавилися, а якою ж мовою їхня сім'я розмовляє у повсякденному житті. Дружина Решетніка зізналась, що вони спілкуються лише українською.

Ба більше, раптом Григорій чи Христина скажуть якесь слово неправильно, то сини їм вкажуть на помилку і підкажуть, як правильно.

"Тільки українська. А діти, якщо почують якесь слово "не таке", виправляють. Із останнього, Ваня каже "Мам, не "тюрьма", а "в'язниця". Ти ж не москаль", - пригадала дружина шоумена.

Христина та Григорій Решетніки / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, днями Григорій Решетнік вдався у спогади та показав їхні з Христиною архівні знімки. До слова, за цей час парочка помітно подорослішала. А от їхні почуття, як зазначив ведучий, ні на краплину не згасли, а навпаки – стали лише міцнішими.

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