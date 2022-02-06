Дружина Ханумака відповіла, чи робитиме знову пластичні операції

Також Аліна зізналась, чи задоволена результатом хейлопластики.

Дружина українського актора та режисера Руслана Ханумака, блогерка Аліна, встигла вже й не один раз лягти під ніж пластичного хірурга.

Так, обраниця Ханумака робила ринопластику, блефаропластику. А не так давно жінка вдалася до хейлопластики.

Як зізналась "Світському життю" дружина режисера, вона задоволена результатом пластичної операції. Ба більше, не помітно, що Аліна робила хейлопластику.

Аліна Ханумак зробила хейлопластику / скріншот з відео

"Крутий пластичний хірург (ред. – Едгар Камінський), крута пластична операція - це коли хірург її робить так, що ніхто не помічає", - поділилася блогерка.

Втім, обраниця Ханумака запевнила, що більше вона не робитиме пластичних операцій. Так, вона вже все у собі змінила, що хотіла.

"Далі лише спорт. Далі лише мінус лишні кілограми. Я вже все зробила, що хотіла. Поки мені немає 50 років, у мене немає зморшок", - поділилася Аліна.

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