Дружина Ханумака відповіла на чутки про розлучення: "Не хочу створювати ідеальну картинку родини"

Блогерка Аліна Шаманська разом з чоловіком Русланом Ханумаком ще до початку повномасштабної війни поїхала на відпочинок до США і там і залишилася.

Утім, прихильники почали непокоїтися, чи все гаразд у сімейному життя Ханумаків, адже Аліна припинила публікувати спільні фото з коханим. Фани запідозрили, що подружжя розлучилося.

У програмі ЖВЛ Шаманська прокоментувала це. За словами Аліни, їхнє подружня життя дійсно змінилося. Та розлучатися закохані не планують.

Руслан Ханумак з дружиною / Фото: instagram.com/hanumak

"У блогерів є така історія, що завжди всі думають, що вдома все ідеально. Я знаю дуже багато сімей, у яких в Instagram гарна картинка, а коли відео вимикаються, вони там криють одне одного матюками. Я не хочу створювати ідеальну картинку родини", - зазначила Аліна.

До речі, чутки про їхнє розлучення підігріло й те, що вони припинили давати спільні інтерв'ю. Востаннє це було восени минулого року. Шаманська зазначила, що вони з чоловіком обов'язково це зроблять, але вже після весілля. До слова, хоч пара у шлюбі від 2017 року, весільну сукню Аліна так і не одягала.

Руслан Ханумак з дружиною / Фото: instagram.com/hanumak

"Я хочу весілля, тому що я дівчинка. Що це за життя прожити і не одягнути весільну сукню. Це свято кохання. Якщо ти кохаєш свою половинку, чому б ні", - поділилася блогерка.

Нині Аліна перебуває у США. Там вона займається волонтерством та захищає Україну на культурному фронті.

Аліна Шаманська про життя у Штатах, стосунки з чоловіком та мамою

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