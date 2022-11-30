Дружина "Холостяка-10" Михайлюка замилувала фото їхньої однорічної доньки

Дружина головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, українська модель Даша Хлистун продемонструвала шанувальникам, як підросла їхня донька.

На сторінці в Instagram зірка модельного бізнесу розмістила рідкісні кадри з однорічною донькою Аріаною. На фото Даша тримає дівчинку на руках, а також ніжно її цілує та обіймає. Судячи з того, як маленька Аріана позує, вона у майбутньому спокійно може скласти конкуренцію своїй знаменитій мамі.

Даша Хлистун з донькою / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Даша Хлистун з донькою / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Вдалось хоч якісь кадри зловити з моєю вибагливою моделлю", - підписала кадри Хлистун.

Даша Хлистун з донькою / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Даша Хлистун з донькою / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Звісно, ці милі сімейні кадри не оминув увагою голова родини Макс Михайлюк. Під фото дружини він написав: "Мої кохані".

Своєю чергою, юзери наробили компліментів маленькій Аріані: "Така гарнюня, ви обидві такі гарнесенькі", "Дуже гарні модельки", "яка доросла вже", "на тата дуже схожа", "вся в татка ваша модель".

Нагадаємо, що пілот Макс Михайлюк був головним героєм 10-го сезону шоу "Холостяк". Втім, стосунки з переможницею проєкту Дашою Ульяновою у нього не склалися. Згодом, після закінчення реаліті, стало відомо, що Михайлюк зустрічається з українською моделлю Дашою Хлистун.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун з донькою / Фото: instagram.com/flymax305

Весною 2021 року у закоханих народилася донька Аріана, згодом, коли пара реєструвала народження дитини, вони разом з тим зареєстрували й свій шлюб.

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