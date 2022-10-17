Дружина хворого на афазію Брюса Вілліса поділилася сімейними кадрами з актором і дітьми

Акторка Емма Гемінг поділилася новими кадрами зі своїм чоловіком Брюсом Віллісом, який страждає від афазії.

На своїй сторінці в соцмережі дружина голлівудського актора опублікувала добірку з архівних відео. На них Емма показала, як родина провела літо.

"Ми не віримо в досконалість, проте літо 2022 року було дуже близьким до цього. Це насправді було чарівно", - написала Гемінг.

На відео шанувальники побачили "міцного горішка" щасливим і усміхненим. Актор танцював, бігав та сміявся разом зі своєю родиною. Попри хворобу актора, сім'я намагається активно проводити час разом - займатися спортом, гуляти та приділяти час хобі, у Віллісів це - садівництво.

Нагадаємо, в березні цього року родина Брюса Вілліса повідомила, що у актора діагностували афазію - розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через проблеми зі здоров'ям він прийняв рішення завершити свою акторську кар'єру.

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