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Дружина хворого на афазію Брюса Вілліса показала, як справляється з горем

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Дружина хворого на афазію Брюса Вілліса показала, як справляється з горем

Емма Гемінг та Брюс Вілліс / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Актор Брюс Вілліс більше не зможе повернутися до нормального життя через хворобу.

Дружина Брюса Вілліса, Емма Гемінг, до Національного дня усвідомлювання горя розповіла шанувальникам, як вчиться жити з думками про хворобу чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram дружина актора оприлюднила відео, на якому продемонструвала свої захоплення. Гемінг показала, що займається спортом, порається у саду, а також активно проводить час з родиною.

У дописі до відео Емма розповіла, що саме ці хобі допомагають їй жити далі та переживати проблеми зі здоров’ям у Брюса.

"Моє горе може паралізувати, але я вчуся, як з ним жити. Як сказала мені моя падчерка, горе — це найглибша і найчистіша форма любові. Сподіваюся, ви теж знайдете в цьому трохи розради", - написала Гемінг.

Нагадаємо, що у березні стало відомо, що у голлівудського актора Брюса Вілліса діагностували афазію. Це розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності. Через свою хворобу "міцний горішок" був вимушений залишити роботу в кіно.  

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