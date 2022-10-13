Дружина хворого на афазію Брюса Вілліса показала, який вигляд має актор

Дружина хворого на афазію американського актора Брюса Вілліса - Емма Гемінг – показала, як проводить час зі своїм чоловіком.

В Instagram-stories кохана знаменитості опублікувала зворушливий знімок з Брюсом, де видно, який нині вигляд має зірка. На фото Вілліс ніжно цілує у щічку Гемінг.

"Я теж його кохаю", - підписала фото щаслива Емма.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Зазначимо, у березні цього року стало відомо, що у легендарного голлівудського актора Брюса Вілліса діагностували афазію - розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Знаменитість через хворобу завершив акторську кар'єру.

Нагадаємо, Брюс Вілліс і фотомодель Емма Гемінг одружилися у березні 2009 року. Дружина актора на 23 років молодша за нього. У шлюбі у них народилося дві доньки – Мейбел і Евелін.

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