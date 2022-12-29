Дружина хворого на афазію Брюса Вілліса пригадала початок їхніх стосунків: "Я закохалася по вуха"

Дружина голлівудського актор Брюса Вілліса, Емма Гемінг, пригадала початок їхніх романтичних стосунків.

В Instagram Емма поділилася архівним відео з відпочинку на гірськолижному курорті, де вони з Віллісом провели один із перших романтичних вікендів разом. Майбутнє подружжя каталося на квадроциклах і веселилося в компанії друзів. На момент знайомства Еммі було 29 років, а Брюсу - 52.

"Тієї зими, 15 років тому, я закохалася в нього по вуха", - підписала відео дружина актора.

Під зворушливим роликом зі спогадами свої коментарі також залишили доньки Брюса від шлюбу з Демі Мур. Дівчата були раді побачити батька таким щасливим і усміхненим.

"Це зносить мені дах", - написала Скаут Вілліс.

"Це змущує моє серце сяяти", - додала її сестра Талула.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що стан хворого на афазію Брюса Вілліса серйозно погіршився. Через проблеми зі здоров'ям актор вже також склав заповіт та розподілив свої статки поміж родиною.

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