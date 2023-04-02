Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса поділилася зворушливими кадрами актора з донькою

У родині голлівудського актора Брюса Вілліса свято - день народження святкує його донька Мейбел Рей.

Дружина зірки Емма Гемінг публічно привітала дівчинку з її 11-річчям на своїй сторінці в Instagram та поділилася архівними світлинами доньки. У зворушливому відео шанувальники могли побачити й ексклюзивні кадри дівчинки з батьком.

"З 11-річчям, Мейбл Рей! Твоя енергія заразлива. Ти можеш запалити цілу кімнату своєю посмішкою і теплом. Те, як ти любиш і піклуєшся про свою сім'ю і друзів - це прекрасне видовище. Продовжуй сяяти моєю любов'ю і завжди пам'ятай, що потрібно прожити життя на повну", - ніжно привітала доньку Емма.

Зазначимо, що Брюс Вілліс та Емма Гемінг одружилися у березні 2009 року. За два роки в пари народилася перша спільна дитина - донька Мейбл Рей. 2014 року у подружжя народилася друга донька, Евелін Пенн. Також Брюс має трьох дорослих доньок від акторки Демі Мур - Скаут, Румер та Талуллу.

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