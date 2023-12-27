Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса показала рідкісні романтичні фото з чоловіком

Кохана зірки бойовиків також привітала його з важливим святом.
Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, у якого діагностували деменцію, опублікувала рідкісні фото з ним.
Романтичними знімками британська модель Емма Гемінг поділилася у своєму Instagram. На фото подружжя позувало на тлі тропічних рослин. Емма зображена у блакитній довгій сорочці та сонцезахисних окулярах. Поруч із нею стояв Брюс у солом'яному капелюху, сорочці кольору хакі та шортах. На першому кадрі дружина актора ніжно цілувала його в щічку.
А от вже на іншому фото Брюс Вілліс ніжно обійняв свою кохану та поцілував її. Тим часом усміхнена Емма притулилася до чоловіка.
Як виявилося, подружжя святкує важливу дату. Так, виповнилося 16 років відтоді, як вони почали зустрічатися. Тож, саме з цієї нагоди модель опублікувала романтичні фото з актором.
"16 років поруч з цим особливим чоловіком. Моє кохання і захоплення ним тільки зростає", - поділилася модель.
Нагадаємо, нещодавно британська акторка Кетрін Зета-Джонс теж ділилася романтичним фото зі своїм чоловіком, актором Майклом Дугласом. Знаменитість розсекретила, як вони разом зустріли Різдво.
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