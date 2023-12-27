Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса показала рідкісні романтичні фото з чоловіком

Кохана зірки бойовиків також привітала його з важливим святом.

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, у якого діагностували деменцію, опублікувала рідкісні фото з ним.

Романтичними знімками британська модель Емма Гемінг поділилася у своєму Instagram. На фото подружжя позувало на тлі тропічних рослин. Емма зображена у блакитній довгій сорочці та сонцезахисних окулярах. Поруч із нею стояв Брюс у солом'яному капелюху, сорочці кольору хакі та шортах. На першому кадрі дружина актора ніжно цілувала його в щічку.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

А от вже на іншому фото Брюс Вілліс ніжно обійняв свою кохану та поцілував її. Тим часом усміхнена Емма притулилася до чоловіка.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Як виявилося, подружжя святкує важливу дату. Так, виповнилося 16 років відтоді, як вони почали зустрічатися. Тож, саме з цієї нагоди модель опублікувала романтичні фото з актором.

"16 років поруч з цим особливим чоловіком. Моє кохання і захоплення ним тільки зростає", - поділилася модель.

Нагадаємо, нещодавно британська акторка Кетрін Зета-Джонс теж ділилася романтичним фото зі своїм чоловіком, актором Майклом Дугласом. Знаменитість розсекретила, як вони разом зустріли Різдво.

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