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Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса показала, як він вперше пригостив маленьку доньку лимоном

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса показала, як він вперше пригостив маленьку доньку лимоном

Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Емма поділилася архівними кадрами.

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса замилувала кадрами з сімейного архіву. 

Після того, як зірці поставили невтішний діагноз - лобно-скронєва деменція, Емма Гемінг частіше ділиться теплими спогадами з їхнього життя. Так, на своїй сторінці в Instagram дружина актора опублікувала кумедне відео, на якому Брюс вперше пригощає свою доньку Мейбл долькою лимону. 

На архівних кадрах щасливий батько тримає доньку на руках та сміється з реакції дівчинки на кислих фрукт. 

"Цю недільну милість вам дарують Мейбл і татко", - підписала відео Емма.

Нагадаємо, що напочатку квітня Мейбл виповнилося 11 років. З нагоди свята Емма поділилася зворушливим відео, на якому показала зіркового батька з донькою. Зазначимо, що разом із дружиною Брюс Вілліс також виховує 7-річну доньку - Евелін Пенн.

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Дата публікації
Перегляди
2056
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