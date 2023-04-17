Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса показала, як він вперше пригостив маленьку доньку лимоном

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса замилувала кадрами з сімейного архіву.

Після того, як зірці поставили невтішний діагноз - лобно-скронєва деменція, Емма Гемінг частіше ділиться теплими спогадами з їхнього життя. Так, на своїй сторінці в Instagram дружина актора опублікувала кумедне відео, на якому Брюс вперше пригощає свою доньку Мейбл долькою лимону.

На архівних кадрах щасливий батько тримає доньку на руках та сміється з реакції дівчинки на кислих фрукт.

"Цю недільну милість вам дарують Мейбл і татко", - підписала відео Емма.

Нагадаємо, що напочатку квітня Мейбл виповнилося 11 років. З нагоди свята Емма поділилася зворушливим відео, на якому показала зіркового батька з донькою. Зазначимо, що разом із дружиною Брюс Вілліс також виховує 7-річну доньку - Евелін Пенн.

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