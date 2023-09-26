Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про стан актора: "Людині тяжко"

Також обраниця знаменитості поділилася, як пояснила донькам, що їхній батько тяжко хворий.
Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, розповіла про його стан.
Британська модель Емма Гемінг поділилась, що жити з таким діагнозом складно. Зокрема, хвороба неабияк вплинула на Вілліса. Окрім того, діагноз актора змінив і саму Емму, і їхніх двох доньок. Однак модель додала, що її чоловік не хотів би засмучувати сім'ю, тож вони радіють кожній хвилині, проведеній разом.
"Я дізналась, що деменція – це тяжко. Людині з діагнозом тяжко. Сім’ї також тяжко. І це однаково тяжко і Брюсу, і мені, і нашим дівчатам. Брюс — дар, який продовжує дарувати. Любов, терпіння, стійкість, так багато всього... Брюс справді хотів би, щоб ми раділи тому, що є, він би справді хотів цього для мене та нашої родини", - розповіла Гемінг на шоу Today на NBC.
Також модель зізналась, як вони повідомили донькам про хворобу батька. У Брюса та Емми є дві спільні дитини - 11-річна Мейбл та 9-річна Евелін. За словами Емми, вони говорили донькам правду та пояснювали з медичної точки зору, що собою являє деменція.
"Ми дуже чесна і відкрита сім'я. Найважливішим було те, що ми могли сказати, що це за хвороба, пояснити, що це таке, тому що коли ви знаєте, що це за хвороба з медичної точки зору, все має сенс. Тому було важливо, щоб ми повідомили їм, що це таке, тому що, знаєте, я не хочу, щоб діагноз їхнього тата або будь-яка форма деменції були клеймом чи ганьбою", - пояснила Емма.
Нагадаємо, про діагноз Брюса Вілліса стало відомо у березні 2022 року. Вважалось, що в актора афазія, через що він завершив кар'єру. Однак вже на початку цього року стало відомо, що Вілліс страждає від деменції. Ця хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків. У людей з таким діагнозом порушуються когнітивні функції через органічне ураження мозку. Середня тривалість життя з деменцією близько чотирьох років.
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