Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса розповіла про стан актора: "Людині тяжко"

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, розповіла про його стан.

Британська модель Емма Гемінг поділилась, що жити з таким діагнозом складно. Зокрема, хвороба неабияк вплинула на Вілліса. Окрім того, діагноз актора змінив і саму Емму, і їхніх двох доньок. Однак модель додала, що її чоловік не хотів би засмучувати сім'ю, тож вони радіють кожній хвилині, проведеній разом.

"Я дізналась, що деменція – це тяжко. Людині з діагнозом тяжко. Сім’ї також тяжко. І це однаково тяжко і Брюсу, і мені, і нашим дівчатам. Брюс — дар, який продовжує дарувати. Любов, терпіння, стійкість, так багато всього... Брюс справді хотів би, щоб ми раділи тому, що є, він би справді хотів цього для мене та нашої родини", - розповіла Гемінг на шоу Today на NBC.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Також модель зізналась, як вони повідомили донькам про хворобу батька. У Брюса та Емми є дві спільні дитини - 11-річна Мейбл та 9-річна Евелін. За словами Емми, вони говорили донькам правду та пояснювали з медичної точки зору, що собою являє деменція.

"Ми дуже чесна і відкрита сім'я. Найважливішим було те, що ми могли сказати, що це за хвороба, пояснити, що це таке, тому що коли ви знаєте, що це за хвороба з медичної точки зору, все має сенс. Тому було важливо, щоб ми повідомили їм, що це таке, тому що, знаєте, я не хочу, щоб діагноз їхнього тата або будь-яка форма деменції були клеймом чи ганьбою", - пояснила Емма.

Дружина Брюса Вілліса з доньками / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Нагадаємо, про діагноз Брюса Вілліса стало відомо у березні 2022 року. Вважалось, що в актора афазія, через що він завершив кар'єру. Однак вже на початку цього року стало відомо, що Вілліс страждає від деменції. Ця хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків. У людей з таким діагнозом порушуються когнітивні функції через органічне ураження мозку. Середня тривалість життя з деменцією близько чотирьох років.

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