Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса закликала папараці залишити актора в спокої

Родина голлівудського актора Брюса Вілліса намагається зробити його життя максимально комфортним.

Після того, як хворого на деменцію актора заскочили під час прогулянки, його дружина Емма Гемінг записала відеозвернення до журналістів. Вона попросила фотографів та операторів перестати "полювати" за ексклюзивними кадрами і залишити більше простору для Брюса.

"Якщо ви доглядаєте за людиною з деменцією, ви знаєте, наскільки важко та нервово може бути просто вивести її у світ і безпечно рухатися, навіть просто, щоб випити чашечку кави. Я бачу заголовки та відео з моїм чоловіком, який п'є каву з кількома друзями, які допомагали йому. Це стосується фотографів та операторів, які намагаються отримати ці ексклюзиви мого чоловіка - просто дотримуйтесь простору. Я знаю, що це ваша робота, але дайте йому простір. Будь ласка, не кричіть на мого чоловіка, не запитуйте його, як у нього справи чи щось інше. Не кричіть до нього. Просто дозвольте родині чи тому, хто поруч з ним, безпечно доставити його з точки А до точки В", - сказала Емма.

Нагадаємо, що у березні 2022 року родина Брюса Вілліса повідомила про те, що актор залишає свою кар'єру у кіно через афазію - розлад мови, що виникає після пошкодження мозку.

Однак у лютому 2023 стало відомо, що афазія була лише одним з симптомів іншого захворювання. Рідні "міцного горішка" повідомили, що у актора діагностували одну з найважчих форм деменції. На жаль, на сьогодні від хвороби немає ліків і вона швидко прогресує, але родина Вілліса сподівається на краще.

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