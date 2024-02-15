Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса замилувала їхнім рідкісним романтичним фото

Модель показала, як вони раніше насолоджувалися відпочинком.

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, який страждає від деменції, вперше за тривалий час показала їхній спільний знімок.

Романтичним фото Емма Гемінг поділилася у своєму Instagram з нагоди Дня святого Валентина. На знімку щасливі закохані позують на тлі водоспаду. Усміхнений Брюс Вілліс ніжно цілує дружину, а та, своєю чергою, робить селфі.

"Кохання - це прекрасна річ! Бажаю всім щасливого Дня святого Валентина", - підписала фото Гемінг.

Брюс Вілліс із дружиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Виявилося, що фото подружжя – архівне. Вони разом насолоджувалися відпочинком у Канаді та прогулювалися біля Ніагарського водоспаду. Як зазначила модель, фото було зроблене багато років тому, ймовірно, 2010 року.

Зазначимо, 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс - тяжкохворий. Через рік виявилося, що зірка бойовиків страждає від деменції. Стан акторка постійно погіршується. Зокрема, він вже втрачає мовні навички та припиняє впізнавати знайомих та рідних.

Брюс Вілліс не з'являється на публіці, а його сім'я вкрай рідко публікує свіжі фото з ним. Щоправда, нещодавно донька актора Скаут показала, який зараз вигляд має тяжкохворий актор.

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