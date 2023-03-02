Дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса замилувала романтичним відео з чоловіком

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса – модель Емма Гемінг – потішила прихильників архівним відео з хворим на деменцію чоловіком.

В Instagram–stories кохана знаменитості опублікувала сімейний ролик. Зокрема, на відео Брюс вихваляє бренд Гемінг CocoBaba, що спеціалізується на догляді за шкірою.

"Як щодо цього? Я божеволію від цього", - коментує на відео Брюс.

Брюс Вілліс / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Тим часом Емма зазначила, що Вілліс – її найвідданіший фанат, якого вона шалено кохає.

"Ой, мій найбільший шанувальник. Я закохана в нього", - зазначила Емма.

Нагадаємо, у березні минулого року доньки Брюса Вілліса повідомили, що в їхнього батька лікарі діагностували афазію (розлад мовлення, що виникає через пошкодження мозку). Утім, нещодавно стало відомо, що знаменитий актор насправді страждає від однієї з найважчих форм деменції, тим часом афазія була лише одним із симптомів цієї хвороби. На жаль, наразі немає ліків, які допомогли б Брюсу.

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