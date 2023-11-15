Дружина Іраклі Макацарія через пів року після пологів похизувалася стрункою фігурою в обтислій сукні

Дружина ексгероя реаліті "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія - Ліза Чічуа – похизувалася стрункою фігурою в обтислій сукні.

До слова, пів року тому кохана знаменитості народила первістка. Нині ж 21-річна Ліза продемонструвала, як відновилася після пологів. Знаменитість у своєму Instagram опублікувала ролик, на якому постала в чорній обтислій вечірній сукні. На відео дружина Іраклі йшла коридором та усміхалася на камеру.

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Тим часом пильні користувачі звернули увагу на фігуру Лізи. Фани зазначили, що дружина Макацарія має неабияк струнку та худорляву статуру. До слова, дівчина доволі швидко повернулася у форму після пологів: "Яка у вас струнка фігура!", "Ви неймовірно гарна!", "Вау, яка краса".

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа на початку червня вперше стали батьками. У пари народився хлопчик, якого вони назвали Георгієм.

Нагадаємо, тим часом українська блогерка Саша Бо чекає на народження третьої дитини. Днями знаменитість знялася у фотосесії. Саша показала, який вигляд має на останньому місяці вагітності.

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