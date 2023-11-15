Дружина Іраклі Макацарія через пів року після пологів похизувалася стрункою фігурою в обтислій сукні

Молода обраниця бізнесмена показала, як відновилася після пологів.
Дружина ексгероя реаліті "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія - Ліза Чічуа – похизувалася стрункою фігурою в обтислій сукні.
До слова, пів року тому кохана знаменитості народила первістка. Нині ж 21-річна Ліза продемонструвала, як відновилася після пологів. Знаменитість у своєму Instagram опублікувала ролик, на якому постала в чорній обтислій вечірній сукні. На відео дружина Іраклі йшла коридором та усміхалася на камеру.
Тим часом пильні користувачі звернули увагу на фігуру Лізи. Фани зазначили, що дружина Макацарія має неабияк струнку та худорляву статуру. До слова, дівчина доволі швидко повернулася у форму після пологів: "Яка у вас струнка фігура!", "Ви неймовірно гарна!", "Вау, яка краса".
Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа на початку червня вперше стали батьками. У пари народився хлопчик, якого вони назвали Георгієм.
Нагадаємо, тим часом українська блогерка Саша Бо чекає на народження третьої дитини. Днями знаменитість знялася у фотосесії. Саша показала, який вигляд має на останньому місяці вагітності.
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