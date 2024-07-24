Дружина Іраклі Макацарія повністю показала їхнього помітно підрослого однорічного сина

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа не з тих, хто часто показують свого сина.

Хлопчику вже рік, однак користувачам поталанило побачити лише декілька його знімків. Цей раз став один із небагатьох, коли подружжя потішило кадрами з Георгієм. Так, у своєму Instagram Ліза Чічуа опублікувала ніжне фото з сином.

На знімку дружина Іраклі Макацарія тримала Георгія на руках. Вони разом милувалися неймовірним гірським краєвидом. Щоправда, Ліза позувала з сином, повернувшись до камери спиною, тож не вдасться розгледіти обличчя однорічного хлопчика, яке батьки ретельно приховують.

Дружина Іраклі Макацарія з їхнім сином / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Проте, можна помітити, що Георгій вже помітно підріс. Окрім того, у хлопчика темне волосся з густою кучерявою шевелюрою. Як раніше зазначили підписники, це син Іраклі Макацарія успадкував від батька.

Нагадаємо, у вівторок, 23 липня, бізнесмен разом із дружиною святкував другу річницю шлюбу. З нагоди свята Іраклі Макацарія показав, яким було їхнє весілля та вінчання.

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