Дружина Іраклі Макацарія у мінішортах та майці похизувалася фігурою через два місяці після пологів

Дружина ексгероя реаліті "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія - Ліза Чічуа – продемонструвала неабияк струнку фігуру.

Так, 21-річна обраниця шоумена вперше стала мамою понад два місяці тому. В Instagram-stories Ліза продемонструвала, який вигляд тепер має її фігура. Дружина Іраклі опублікувала фото, на якому вона постала у чорних мінішортиках та обтислій майці. Ліза показала струнку фігуру та продемонструвала, що вона швидко відновилася після пологів.

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/lizachichuaa

До слова, Лізу зі спини сфотографувала її подруга, а вона тим часом зробила репост світлини. Дівчата ввечері прогулювалися та влаштували імпровізований фотосет.

Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа стали батьками на початку червня. У пари народився син, якому дали ім'я Георгій. Раніше шоумен зізнався, як молода дружина повідомила йому, що при надії.

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