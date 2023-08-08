Дружина Іраклі Макацарія у мінішортах та майці похизувалася фігурою через два місяці після пологів

Ліза засвітила струнку фігуру.
Дружина ексгероя реаліті "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія - Ліза Чічуа – продемонструвала неабияк струнку фігуру.
Так, 21-річна обраниця шоумена вперше стала мамою понад два місяці тому. В Instagram-stories Ліза продемонструвала, який вигляд тепер має її фігура. Дружина Іраклі опублікувала фото, на якому вона постала у чорних мінішортиках та обтислій майці. Ліза показала струнку фігуру та продемонструвала, що вона швидко відновилася після пологів.
До слова, Лізу зі спини сфотографувала її подруга, а вона тим часом зробила репост світлини. Дівчата ввечері прогулювалися та влаштували імпровізований фотосет.
Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа стали батьками на початку червня. У пари народився син, якому дали ім'я Георгій. Раніше шоумен зізнався, як молода дружина повідомила йому, що при надії.
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