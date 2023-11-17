Дружина Іраклі Макацарія вперше за тривалий час показала їхнього помітно підрослого 5-місячного сина

Первісток подружжя з'явився на світ на початку червня.

Дружина ексгероя реаліті "Холостяк", бізнесмена Іраклі Макацарія - Ліза Чічуа – потішила прихильників сімейним контентом.

Обраниця знаменитості у своєму Instagram опублікувала рідкісне фото з їхнім сином. До слова, Георгію вже п'ять місяців. Однак подружжя вкрай рідко показує малюка у своїх соцмережах. Та цього разу Ліза зробила виняток.

Дружина Іраклі показала, як маленький хлопчик відпочивав у дитячому кріслі. У руках малюк тримав м'яку іграшку. До речі, первісток Іраклі та Лізи вже помітно підріс.

Син Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/lizachichuaa

А от обличчя малюка закохані не квапляться показувати. Вони ретельно його приховують. Не зробила Ліза виняток і цього разу. Обличчя сина вона приховала смайликом у вигляді білого сердечка.

Зазначимо, первісток Іраклі Макацарія народився на світ на початку червня. Бізнесмен був присутнім на пологах та підтримував дружину.

Днями Ліза здивувала, як швидко відновилася після народження дитини. Дружина Макацарія показалася в обтислій сукні та приголомшила стрункою фігурою.

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