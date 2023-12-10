Дружина Івана Дорна вперше показала їхніх дітей і шокувала, як 8-річний син на нього схожий

Обраниця артиста показала, як провела час з дітьми на різдвяному ярмарку.

Дружина співака та музиканта Івана Дорна, дизайнерка Анастасія Новікова поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами з їхніми помітно підрослими дітьми.

Подружжя вкрай рідко ділиться світлинами своїх доньки та сина у соцмережах, тому ці знімки викликали серед фанів справжній фурор.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Новікова розмістила фотографії, зроблені під час її прогулянки з 8-річним сином Іваном та 9-річною донькою Василісою. Спочатку знаменита мама зазнімкувала дітей на сходинках у будівлі, де стоїть величезна новорічна ялинка. Тоді ж фани Дорна зазначили, що його син являється його маленькою копією.

Син Івана Дорна на нього неймовірно схожий / Фото: instagram.com/nastya_novikova

Донька і син Івана Дорна / Фото: instagram.com/nastya_novikova

А потім Новікова з дітмьи вирушила на різдвяний ярмарок, де навіть встигла покататися разом з донькою та сином на каруселі.

Донька Івана Дорна / Фото: instagram.com/nastya_novikova

Дружина Івана Дорна / Фото: instagram.com/nastya_novikova

Зазначимо, що коли почалася повномасштабна війна Дорн разом з дружиною та дітьми перебували за кордоном на відпочинку. Наразі обраниця Дорна Настя Новікова разом з дітьми живуть у Франції, де їхні донька і син продовжують навчання. Дорн також перебуває за кордоном, втім де саме, не розповідає.

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