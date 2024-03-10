Дружина Каньє Веста з оголеними сідницями з'явилася на вечірці у Лос-Анджелесі

Б'янка Цензорі продемонструвала свої форми на загальний огляд.
Дружина репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Цензорі не зраджує своєму епатажному стилю в одязі.
Цього разу обраниця продюсера вирішила продемонструвати загалу свою розкішну п’яту точку. Так, у п’ятницю, 8 березня, Каньє Вест разом з дружиною завітали на вечірку у Лос-Анджелесі з нагоди прем’єри музичного альбому Веста Vultures 2. Платівку виконавець записав зі своїм другом, зіркою репу Ty Dolla $ign.
На захід Б’янка Цензорі одягла пікантне напівпрозоре боді. Втім увагу папараці привернула задня частина вбрання Цензорі. Обраниця Веста фактично оголила свої пишні сідниці, хіба що цього разу одягла спіднє.
Судячи з того, що світлинами своєї дружини з цієї вечірки Каньє Вест поділився у сторіз в Instagram, своєю дружиною він дуже пишається, а також задоволений її зухвалими луками. Подейкуть, що саме Каньє є особистим дизайнером Цензорі і підбирає для неї образи.
Нагадаємо, що декілька тижнів тому Б’янка Цензорі вирізнилася своїм образом під час відвідин одного з ресторанів Парижа. Дружина Веста приїхала до закладу у капронових колготах, під які не одягла спідню білизну.
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