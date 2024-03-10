Дружина Каньє Веста з оголеними сідницями з'явилася на вечірці у Лос-Анджелесі

Дружина репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Цензорі не зраджує своєму епатажному стилю в одязі.

Цього разу обраниця продюсера вирішила продемонструвати загалу свою розкішну п’яту точку. Так, у п’ятницю, 8 березня, Каньє Вест разом з дружиною завітали на вечірку у Лос-Анджелесі з нагоди прем’єри музичного альбому Веста Vultures 2. Платівку виконавець записав зі своїм другом, зіркою репу Ty Dolla $ign.

На захід Б’янка Цензорі одягла пікантне напівпрозоре боді. Втім увагу папараці привернула задня частина вбрання Цензорі. Обраниця Веста фактично оголила свої пишні сідниці, хіба що цього разу одягла спіднє.

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі / Фото: instagram.com/ye

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі / Фото: instagram.com/ye

Судячи з того, що світлинами своєї дружини з цієї вечірки Каньє Вест поділився у сторіз в Instagram, своєю дружиною він дуже пишається, а також задоволений її зухвалими луками. Подейкуть, що саме Каньє є особистим дизайнером Цензорі і підбирає для неї образи.

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі / Фото: instagram.com/ye

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі / Фото: instagram.com/ye

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Б’янка Цензорі вирізнилася своїм образом під час відвідин одного з ресторанів Парижа. Дружина Веста приїхала до закладу у капронових колготах, під які не одягла спідню білизну.

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