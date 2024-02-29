Дружина Каньє Веста з’явилася на людях у прозорих колготках без трусів

Дружині репера Каньє Веста, дизайнерка Б’янка Цензорі вкотре вирізнилася епатажним луком під час виходу у світ.

Цього разу образ знаменитості був настільки відвертим, що тепер їй загрожує не лише штраф, а й позбавлення волі через ексгебіціонізм.

Як пише видання DalilyMail, днями Цензорі разом зі своїм не менш епатажним чоловіком вирішили повечеряти в одному з ресторанів Парижа. Для затишної вечері з коханим Цензорі обрала доволі неочікуване вбрання. Цензорі вийшла на вулицю без спідньої білизни. З одягу на ній була лише коротка хутряна шуба та чорні капронові колготи на голе тіло.

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У такому экстравагантному образі вона разом з Каньє Вестом вирушила до ресторану. Тепер за ексгебіціонізм у громадському місці дружині Каньє Веста загрожує тюремне ув’язнення на один рік, або ж штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Нагадаємо, що Б’янка Цензорі прославилася навіть не тим, що стала дружиною скандального Каньє Веста після його розлучення з Кім Кардашян. Цензорі прославили її сміливі, подекуди дуже відверті образи. Сам Каньє, схоже, пишається тим, що в нього така відверта дружина. Нещодавно репер у себе в фотоблогу навіть запостив світлини коханої, на яких вона позує у самих лише мікрострінгах.

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