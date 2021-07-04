Дружина Комарова похизувалася кулінарними здібностями та поділилася рецептом пирога з чорницею

Олександра Кучеренко спекла смаколик для чоловіка.

Дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко похизувалася кулінарними здібностями.

Так, "Міс Україна-2016" приготувала для коханого пиріг з чорницею. Телеведуча поділилася рецептом з підписниками в Instagram, оприлюднивши покрокове відео.

Для перегляду рецепту та відео гортайте праворуч

"Літо варто любити хоча б тому, що це найсмачніший сезон! Я наприклад, завжди з нетерпінням чекаю час, коли можна цілими днями наминати улюблені фрукти і ягоди. Це ж просто джерело вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів, одним словом - здоров'я на цілий рік. Днями чоловік привіз додому кошик смачної чорниці прямо з лісів Волині! Ягода така маленька і ніжна, але така корисна: в ній дуже багато природних вітамінів і дуже мало калорій. Але це легко виправити - спекти чорничний пиріг! Хоч готувала вперше за таким нехитрим рецептом, вийшов справжній смаколик літнього вихідного - особливо, якщо до ще теплого шматочку пирога додати морозиво", – поділилася Саша.

Одним з перших прокоментував допис Дмитро Комаров, зазначивши, що пиріг дуже смачний. Зі свого боку, фоловери подякували за рецепт.

Сашенько, який має смачний вигляд! Дякую за рецепт!

Приємно балуєте чоловіка!!! Навіть з боку подобається і відчувається позитив!!!

Дякую за рецепт! обов'язково спробую

Нагадаємо, раніше дружина Комарова у легкій блакитній сукенці захопила красою. Олександра показала новий літній образ.

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