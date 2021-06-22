Дружина Комарова розповіла, чому вимушена була звертатися до детективів

Невідомий чоловік постійно телефонував телеведучій.

Дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко поділилася неприємною історією.

Так, телеведуча розповіла у своїх Instagram-stories, що одного разу зверталася до детективів через надокучливого прихильника. Чоловік дізнався номер "Міс України-2016" та регулярно їй телефонував. Спочатку він звертався з особистими проханнями, а потім став погрожувати. Аби викрити нав’язливого фана, Саші довелося звертатися до спеціалістів.

"Був період, коли мені постійно надзвонював якийсь чоловік з особистими проханнями, потім ще й з погрозами. Це пекло закінчилося лише тоді, коли вдалося встановити його особу за номерами телефону. Так що детективи потрібні не лише у фільмах та книгах, але і часто – в реальному житті", – розповіла Кучеренко.

Знаменитість не повідомила, чи покарали чоловіка та не поділилася іншими подробицями інциденту.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська заявила, що отримувала погрози від дружини Дзідзьо. Співачка прокоментувала розлучення пари.

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