Дружина Комарова у легкій блакитній сукенці захопила красою

Олександра показала новий літній образ.

Дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко вкотре захопила фоловерів своєю красою.

У фотоблогу телеведуча продемонструвала новий літній лук. На знімку "Міс України-2016" постала на вулиці біля автівки, прикрашеної квітами, у легкій довгій сукенці блакитного кольору. Саша доповнила образ яскравими босоніжками-гладіаторами, розпустила довге волосся та зробила ніжний мейк.

instagram.com/aakucherenko

"Купила собі… Каву в улюбленій кав’ярні біля телеканалу. Завжди так тішу себе після знімань. Справжнє літо", – написала знаменитість.

Підписники красуні залюбки написали в коментарях низку компліментів.

Обожнюю Олександру за її природну красу, одразу видно, що людина дуже щира і добра

Який красивий вигляд маєте! Ви дуже гарна пара з Дмитром Комаровим

Сукенка і босоніжки супер

Ви така красива

Нагадаємо, днями дружина Комарова розповіла, чому вимушена була звертатися до детективів. Невідомий чоловік постійно телефонував телеведучій.

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