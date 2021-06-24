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Дружина Комарова у легкій блакитній сукенці захопила красою

Дружина Комарова у легкій блакитній сукенці захопила красою

instagram.com/aakucherenko

Олександра показала новий літній образ.

Дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко вкотре захопила фоловерів своєю красою.

У фотоблогу телеведуча продемонструвала новий літній лук. На знімку "Міс України-2016" постала на вулиці біля автівки, прикрашеної квітами, у легкій довгій сукенці блакитного кольору. Саша доповнила образ яскравими босоніжками-гладіаторами, розпустила довге волосся та зробила ніжний мейк.

© instagram.com/aakucherenko
instagram.com/aakucherenko

"Купила собі… Каву в улюбленій кав’ярні біля телеканалу. Завжди так тішу себе після знімань. Справжнє літо", – написала знаменитість.

Підписники красуні залюбки написали в коментарях низку компліментів.

  • Обожнюю Олександру за її природну красу, одразу видно, що людина дуже щира і добра
  • Який красивий вигляд маєте! Ви дуже гарна пара з Дмитром Комаровим
  • Сукенка і босоніжки супер
  • Ви така красива

Нагадаємо, днями дружина Комарова розповіла, чому вимушена була звертатися до детективів. Невідомий чоловік постійно телефонував телеведучій.