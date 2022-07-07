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Дружина Кошового чуттєво привітала чоловіка з 15 річницею шлюбу та показала фото з їхнього весілля

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Дружина Кошового чуттєво привітала чоловіка з 15 річницею шлюбу та показала фото з їхнього весілля

Євген Кошовий з дружиною / Фото: instagram.com/yalta_k

У родині керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового сьогодні свято.

До слова, Євген зі своєю дружино Ксенією святкують 15 річницю їхнього шлюбу.

З нагоди свята, кохана знаменитості чуттєво привітала чоловіка з річницею. Ксенія в Instagram-stories звернулася до свого коханого. Вона зазначила, що кохатиме чоловіка і горі, і в радощах. Окрім того, Ксенія зазначила, що вони 15 років прожили у щасливому шлюбі.

"15 років. В багатстві і бідності, в горі і в радощах, в підвалі і на волі, в мирний час і у війну – кохаю тебе, мій Євгене", - привітала чоловіка зі святом Ксенія.

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/yalta_k
Євген Кошовий з дружиною / Фото: instagram.com/yalta_k

Окрім того, дружина Кошового показала рідкісне фото з їхнього весілля. На знімку щасливі Євген та Ксенія зображені у весільному вбранні. Усміхнені закохані обнімаються та позують перед камерою.

Зазначимо, Євген та Ксенія одружилися 2007 року. У шлюбі у закоханих народилися дві донечки: Варвара та Серафима.

Нагадаємо, Євген Кошовий набив два патріотичні татуювання. До речі, і у Ксенії також з'явилися нові зображення на тілі.

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