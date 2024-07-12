Дружина Кошового викрила шахраїв і показала, як її коханий кумедно провчив їх: "Хітяра"

Ксенії зламали акаунт у месенджері.
Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Ксенія – стала жертвою шахраїв.
У своєму фотоблогу обраниця шоумена поділилася, що невідомі нахабно заволоділи її акаунтом у месенджері. Ба більше, злодії почали маніпулювати її контактами й вимагати у них грошей, прикриваючись нею. Зокрема, на гачок хакерів потрапив і Євген Кошовий. На щастя, дружина знаменитості заздалегідь повідомила його про прикрий інцидент, тому він свідомо скористався нагодою і у відповідь покепкував зі злодіїв, провчивши їх.
Так, Євген почав листуватися з шахраями, де спочатку засипав їх звичайними запитаннями про справи. А потім невідомі, подумавши про довіру шоумена до них, під іменем дружини попросили його переказати кошти у сумі 25 тис. грн. На що артист віджартувався про надіслані нібито 60 тис. грн ще минулого тижня. Злодії, не очікувавши такого повороту, просто впали в ступор.
Цікаво, що подружжя у цей момент листування сиділо поруч в автівці, тому у результаті лише посміялося з таких хакерів.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк викрив на брехні колишнього колегу, репера Серьогу, який заявив про "нацистів" в Україні, та поставив його на місце.
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