Дружина Кошового викрила шахраїв і показала, як її коханий кумедно провчив їх: "Хітяра"

Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Ксенія – стала жертвою шахраїв.

У своєму фотоблогу обраниця шоумена поділилася, що невідомі нахабно заволоділи її акаунтом у месенджері. Ба більше, злодії почали маніпулювати її контактами й вимагати у них грошей, прикриваючись нею. Зокрема, на гачок хакерів потрапив і Євген Кошовий. На щастя, дружина знаменитості заздалегідь повідомила його про прикрий інцидент, тому він свідомо скористався нагодою і у відповідь покепкував зі злодіїв, провчивши їх.

Так, Євген почав листуватися з шахраями, де спочатку засипав їх звичайними запитаннями про справи. А потім невідомі, подумавши про довіру шоумена до них, під іменем дружини попросили його переказати кошти у сумі 25 тис. грн. На що артист віджартувався про надіслані нібито 60 тис. грн ще минулого тижня. Злодії, не очікувавши такого повороту, просто впали в ступор.

Ксенія Кошова зіткнулася з шахраями / Фото: instagram.com/yalta_k

Цікаво, що подружжя у цей момент листування сиділо поруч в автівці, тому у результаті лише посміялося з таких хакерів.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк викрив на брехні колишнього колегу, репера Серьогу, який заявив про "нацистів" в Україні, та поставив його на місце.

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