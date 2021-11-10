Дружина Кості Войтенка розхвалила його після привселюдної сварки: "Пишаюся тобою"

Фани сподіваються, що подружжя помириться.

Дружина актора та учасника "Танців з зірками" Костянтина Войтенка Валентина, після того, як прийшла на шоу, змінила гнів на милість.

Як відомо, наразі подружжя переживає кризу у стосунках, про що раніше Войтенко розповів привселюдно у прямому ефірі "танців". Після цього Валентина ділилася, що вони у сварці від квітня цього року. Проте, схоже, крига скресла.

Так, на своїй сторінці в Instagram дружина Войтенка зізналася, що пишається ним, і розповіла, як багато він зараз працює.

"Костя витримує божевільне навантаження зараз. Паралельно з "Танцями" він знімається в головній ролі в серіалі (а це робота в кожній сцені протягом 12-годинної зміни!), веде телешоу, спить по чотири години, репетирує з Роксі виключно вночі! Без вихідних! І не ниє, всупереч коментарям, що почастішали про нього в соцмережах. Він несе відповідальність за свою сім'ю, свої мрії, і це по-чоловічому і по- дорослому. Я захоплююсь твоєю працездатністю та переживаю за твоє здоров'я!" – поділилася Валентина.

Костя Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

А ще вона зазначила, що її чоловік танцює на шоу найкраще за всіх.

Костя Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

"Знаю, що ти сильний і впораєшся. І ще. Об'єктивно. З повагою до кожного учасника та учасниці шоу. Якщо прибрати всі блискітки та метофан. Костя танцює найкраще. Костя та Рокса - найнеординарніша пара за всі сезони шоу. Яка кинула виклик соціальним рамкам, стандартам соціальної прийнятності", - додала Валентина Войтенко.

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