Дружина Кості Войтенка про їхній розрив: "Ми у конфлікті від квітня"

Обраниця актора розставила крапки над "і".

Дружина українського актора, учасника "Танців з зірками" Кості Войтенко, хореографиня Валентина Войтенко розставила крапки над "і" у їхньому розриві.

Як відомо, раніше Костянтин розповідав, що він пробувався у "Танці" як учасник, а його дружина – як танцівниця. Войтенка взяли, а його кохану – ні. За словами актора, це буцімто вплинуло на їхні стосунки.

Проте Валентина цей факт заперечує:

"Я просила Костю не вплутувати мене в його участь в шоу. На жаль, це не допомогло. Я ухвалила рішення написати тут свою позицію. У нас немає конфлікту з Костею через мою неучасть в шоу "Танці з зірками". Я не настільки заздрісна і примітивна, щоб ображатися на чоловіка через мою неучасть в шоу. Якщо б я конкурувала з Костею, я б давно наполягла на постійній няні, помчала б на кастинги, і ставила б в пріоритет кар'єру", - зазначила Валентина.

Костянтин Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

Під час шостого прямого ефіру шоу Войтенко зізнався, що чекає на ефір з родичами, оскільки хоче запропонувати Валентині з ним станцювати на паркеті, щоб "їхні сварки через "Танці з зірками" закінчилися хепіендом". Танцівниця має свою думку щодо цього:

"Мені не подобається, що ця історія тягнеться до якогось возз'єднання в прямому ефірі. Відчуття, ніби я повинна підіграти в тому, що вигадали і вирішили за мене, і в чому я підігрувати не обіцяла", - зазначила жінка.

Костянтин Войтенко з дружиною / instagram.com/kostiantynvoitenko

Костянтин Войтенко з дружиною та донькою / instagram.com/kostiantynvoitenko

Також Валентина пояснила, що наразі відбувається її стосунках з Костянтином:

"Я припинила боятися, як смерті, розлучення або розставання. Адже у нас давно було складно в стосунках. Лише так я усвідомила, що наші стосунки токсичні. У них погано всім. Що не я одна винна в усьому. І потрібні рішення. Ми з Костею перебували у відкритому конфлікті від квітня цього року. Від серпня ми відвідували сімейного терапевта. І в результаті сімейної терапії ми прийшли до проміжного пункту - жити окремо і продовжувати терапію окремо. Вчитися спілкуватися і реагувати одне на одного інакше. На цьому етапі ми зараз", - поділилася Валентина.

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