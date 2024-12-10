Дружина Кота на кумедних кадрах показала підрослу доньку і похизувалася її важливими досягненнями

Дружина українського хореографа Євгена Кота потішила контентом з їхньою маленькою донечкою.

Гімнастка Наталія Татарінцева опублікувала в Instagram кумедні кадри з Лелею. Зокрема, обраниця хореографа зняла ролик, як крихітна дівчинка визирає зі святкової упаковки, немов вона є подарунком. Як зазначила Татарінцева, сьогодні, 10 грудня, Лелі виповнюється вже рівно п'ять місяців.

Донька Євгена Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Зірковим батькам вже є чим пишатися донечкою, адже вона досягнула важливих досягнень для її віку. Як поділилася Наталія Татарінцева, Леля вже самостійно перевертається та обіймається.

"Сьогодні (10 грудня – прим. ред.) ми родиною святкуємо п'ять місяців, а ще мама і тато радіють, що Леля вже сама перевертається і обіймається", - написала гімнастка.

Донька Євгена Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Кота вперше розповіла про післяпологову депресію. Також Наталія Татарінцева ділилася, як із чоловіком розподілила батьківські обов'язки.

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