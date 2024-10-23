Дружина Кота після пологів схудла на 12 кіло і приголомшила, який вигляд має її фігура

Дружина українського хореографа Євгена Кота впевнено повертає свою фігуру у форму, яка була в неї до пологів.

Гімнастка Наталія Татарінцева народила первістка 3,5 місяці тому. Під час вагітності обраниця танцівника набрала 15 кілограмів, а її вага становила 68 кіло. Тренування та вправи вже дали Татарінцевій результат. Гімнастка схудла на 12 кіло. Наразі вага дружини Кота становить 56 кілограмів.

До вагітності Наталія Татарінцева важила 53 кіло. Гімнастці лишилося позбутися ще 3 кілограми, і вона повернеться до тієї ваги, яку мала раніше.

Дружина Євгена Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Окрім того, Татарінцева також показала, який вигляд має її фігура через понад три місяці після пологів. Гімнастка опублікувала фото, де постала в бюстгальтері та обтислих штанях. Дружина Євгена Кота продемонструвала помітно підтягнутий та накачаний живіт, а також стрункі ніжки.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк приголомшив схудненням на 30 кілограмів. Артист на фото до та після показав, як змінилася його фігура.

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