Дружина Кота показалася з 2-місячною донечкою в лікарні й назвала її діагноз: "Дуже переживаю"

Дружина українського хореографа Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – поскаржилася на свій та доньчин стан здоров'я.

Так, намагання Наталі з донькою Лелею ізолюватися від Євгена, який нещодавно захворів на Covid, не допомогли. І, на жаль, у крихітки з її мамою проявилися схожі симптоми. Тому дружина знаменитості одразу записалася на консультацію до педіатра й виявилося, що вона з малям заразилися новим штамом COVID-19 FLiRT. Проте, за словами Татарінцевої, Леля напрочуд добре переносить хворобу й продовжує розвиватися й набирати вагу.

"Останні два дні були складними... Ковід FLiRT нас теж не обійшов і ми вдвох з Лелею відчули на собі 39,3. Ви мали рацію, ізолюватися не було необхідності й тепер ми це теж знаємо! Але змінили картинку – це позитивний момент. Сонечко Леля почала кашляти і ми відвідали нашого педіатра для додаткового огляду (хоча це більше для мого спокою), бо я поки дуже складно переживаю ці всі її нові стани і багато чого боюсь... А от Леля молодець: на позитиві справляється хворобою, гарно їсть, усміхається і навіть розмовляє на своїй двохмісячній мові, а ще ми зважились і ця леді вже п'ять з половиною кіло. І це відчувається", - розповіла дружина Кота у фотоблогу.

Євген Кот з родиною / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Зараз подружжя знову з'їхалося й продовжує разом доглядати за Лелею та лікуватися вдома. Як говорить Наталя, вони вже почуваються значно краще.

"Усі котики нарешті разом і вдома почуваємось краще", - поділилася гімнастка.

Євген Кот з родиною / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з родиною / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко розповів про другу операцію 3-річному сину Марселю і зробив важливу заяву з дружиною.

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