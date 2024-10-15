Дружина Кота приголомшила змінами фігури за три місяці після пологів: "Жіноча терапія"

Дружина українського хореографа Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – похизувалася своєю фігурою після народження первістка.

Наталя стала мамою три місяці тому. Проте гімнастка шляхом здорового харчування та постійних тренувань швидко повернулася у форму, яка була до пологів. Зокрема, свою гнучкість і підтягнутий прес дружина Кота продемонструвала у новій фотосесії. На сміливих кадрах Наталія змінює образи від спокусливої білизни до елегантних луків у вечірній сукні.

Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

"Моя "жіноча терапія" після того, як три місяці тому я стала мамою",- написала Татарінцева у фотоблогу.

Дружина знаменитості також поділилася, якою вона уявляє "ідеальну" жінку. На думку Наталії, в першу чергу цей стан про баланс і гнучкість у поєднанні з чуттєвістю.

"Ідеальна жінка – це про баланс... Бути чуйною, але не вразливою; гнучкою, але не слабкою; вміти швидко адаптуватися до змін, зберігаючи своє тепло, чутливість та жіночність. Така жінка вміє керувати своїм тілом і це не просто навичка – це усвідомлення власної сили, можливостей і внутрішньої стійкості", - зазначила Татарінцева.

Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталія Татарінцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Нагадаємо, нещодавно Євген Кот з дружиною попозували з крихітною донечкою Лелею та розповіли про свято 3-місячної дівчинки.

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