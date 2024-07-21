Дружина Кота розкрила, чому вона відмовилася від природніх пологів і народила доньку через кесарів

Дружина українського хореографа Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – поділилася подробицями пологів.

За словами спортсменки, її пологи на відміну від самої вагітності були доволі складними. Зокрема, у Наталі на початку родової діяльності виявили клінічно вузький таз. Тож, народжувати крихітку природнім шляхом було небезпечно для обох. І попри переживання та страх, Наталя погодилася на кесарів розтин.

Наталія Татарінцева народжує доньку / Фото: instagram.com/kot_jenya

"Показання до мого екстреного кесарів розтину став клінічно вузький таз. Вагітність минала, як у книжках, перейми почались на 41 тижні і тривали 14 годин. Я дійшла до повного розкриття шийки, але голівка була ще далеко і майже три години лишалась на одному місці без просування, тому далі затягувати вже було небезпечно і для Лелі, і для мене. Важко, боляче, страшно їхати в операційну, але я довірилась своєму лікарю і рада, що наша дівчинка народилася здоровою за всіма показниками", - зазначила дружина Кота у фотоблогу.

Наталія Татарінцева з донькою / Фото: instagram.com/kot_jenya

Нагадаємо, Євген Кот з дружиною Наталею вперше стали батьками 10 липня. У них народилася дівчинка, яку назвали Лелею. До того ж гімнастка нещодавно показалася у спідньому й розсекретила свою вагу на п'ятий день після пологів.

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