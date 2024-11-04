Дружина Кота зізналася, як народження доньки вплинуло на їхні стосунки: "Непрості моменти"

Дружина українського хореографа Євгена Кота – гімнастка Наталія Татарінцева – поділилася подробицями особистого життя.

Так, спортсменка розповіла про її з чоловіком адаптацію до нового способу життя. Зокрема, докорінно все змінила поява донечки Лелі чотири місяці тому. За словами Наталії, батьківська рутина і турбота про ще одного члена родини вплинула і на їхні особисті стосунки з Євгеном.

"Поява третього члена родини. Ці чотири місяці ми адаптовувалися, жили по-новому і, здається, справляємось з цим вправно. Нещодавно я гортала свою медіатеку і побачила наші фото рік тому – це так зворушливо... Ми двоє, закохані, сповнені мрій i планів. Мені безперечно дуже подобається, що тепер у нас є донечка, але... Я безмежно хочу зберегти ту любов, яка є в нашій парі", - зізналася Наталія.

Наталія Татарінцева з донькою / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Наталія Татарінцева та Євген Кот / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Тож, пара вигадує методи для посилення романтичних почуттів. Зокрема, подружжя вже встигло сходити на перше після появи донечки побачення, де вони були лише вдвох. Після проведення часу наодинці дружина Кота зізнається, що ці емоції для них були незвичними.

"Після чотирьох місяців повного занурення в донечку... Це було дуже класно і навіть "трошки" незвично. Зараз ми працюємо над тим, щоб відновити наші стосунки адже, знаємо, що кожна пара проходить через непрості моменти і це абсолютно ок", - поділилася гімнастка.

Наталія Татарінцева та Євген Кот / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Нагадаємо, нещодавно Наталія Татарінцева захопила фото своєї фігури за три місяці після пологів і приголомшила фанів своєю стрункістю та гнучкістю.

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