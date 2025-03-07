Дружина Козловського ніжно привітала його з 40-річчям і показала, як вони по-особливому святкували

Український співак Віталій Козловський відсвяткував свій день народження. Артистові виповнилося 40 років.

Однією з перших виконавця привітала зі святом його дружина, піарниця Юлія Бакуменко. Вона адресувала йому ніжний вітальний допис в Instagram. Обраниця Віталія Козловського зазначила, що в 40 років все лише починається, тим часом сім'я у всьому підтримає музиканта. Юлія Бакуменко також побажала найголовнішого – здоров'я.

"З днем народження, наш найдорожчий. Як ніколи зараз є відчуття, що у 40 насправді все тільки починається! Головне - будь здоровим! Ми підтримаємо тебе у всьому! Твоя любляча сім'я", - зазначила Бакуменко.

Віталій Козловський із дружиною та сином / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Також дружина співака показала, як вони відсвяткували день народження. Артист запросив на святкування найближчих друзів та рідних. На святі були Аліна Шаманська з сином, дружина Анатолія Анатоліча та інші. Саме вони розділили з артистом особливий день.

"Як добре в цей день зібратися з добрими друзями за столом! Стільки тепла", - поділилася емоціями дружина співака.

Віталій Козловський відсвяткував ювілей / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, нещодавно однорічний син Віталія Козловського серйозно хворів. Дружина артиста розповідала про лікування маленького Оскара.

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