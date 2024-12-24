Дружина Козловського показала подарунок для 10-місячного сина на його перше Різдво

Родина зробила сюрприз для малюка.
Дружина українського співака Віталія Козловського розповіла, як минає їхнє Різдво.
Так, цьогоріч для зіркової родини це свято набуває особливого сенсу. Адже це перше Різдво відтоді, коли у них з'явився син Оскар. Тож Юлія Бакуменко з чоловіком вирішили привітати 10-місячного хлопчика й зробили для нього сюрприз. Тож на свято їхній син тішитиметься іграшкою у формі коника, на якому можна кататися верхи.
"Це перше Різдво синочка, і магія свята має бути обов'язково. А кому робити магію – нам, дорослим! Тому лечу за подаруночком. Ось такий коник їде до Оскара на Різдво. І гойдатися можна, і кататися", - поділилася Юлія.
Раніше Козловський вже ділився, як його родина занурюється у новорічну атмосферу й показував милі фото сина у костюмі Санта Клауса. На зображеннях помітно, як Оскар підріс за останній час. Ба більше, малюк росте дуже активним і любить танцювати.
Нагадаємо, нещодавно Юлія Бакуменко зізнавалася, з якими труднощами зіштовхнулася за 10 місяців материнства. Крім того, вона майстерно відповіла всім непроханим порадницям стосовно виховання дітей.
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