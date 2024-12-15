Дружина Козловського показала їхнього 10-місячного сина й зізналася, що її дивує в материнстві

Дружина українського співака Віталія Козловського прокоментувала перші 10 місяців материнства.

За словами Юлії Бакуменко цей період був доволі насиченим. Проте не обійшлося й без постійних непроханих порад. Зокрема, кохана Козловського навела декілька прикладів, як невідомі висували їй претензії стосовно виховання сина. Хоча вона не відміняє того, що зустрічалися й ті, хто дійсно у своїх порадах був конструктивним.

"Що мене найбільше дивує за майже 10 місяців материнства – це люди, які насипають поради у стилі "я така класна і розумна, тому зараз буду це демонструвати і знецінювати твій досвід, бо ти не тямиш так класно, як я, а я молодець". Це не стосується порад, які коректні, доречні і з турботою. Бо такі і тут, і від подруг я теж отримую. Таким чином багато корисних лайфхаків з'явилося", - пояснила обраниця артиста у фотоблогу.

Юлія Бакуменко про материнство / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Як виявилося, одним не сподобалося, що Юлія привчила Оскара до режиму, а іншим, що вона надто перенавантажена вихованням сина. Після закидів Бакуменко не змовчала й майстерно поставила таких порадниць на місце. Вона зазначила, що кожна мама по-своєму унікальна й не має єдиних варіантів, як "правильно" чи "неправильно". Тим паче велику роль грає ще й сама дитина та її характер.

"Приклад. Розповідаю про те, що з Оскаром три години підряд можна не знайти і хвилини вільної, бо він шило ще те. Відповідь: "У вас якось занадто все складно. От в нас дитину брали з собою на роботу, клали на травичку і він годину там грався". Але діти різні і порівнювати трохи дивно. "Ой, у вас у дитини режим? Ну, це тому що перша дитина й вам нема що робити". Так, у дитини режим. Бо я бачу, що йому так комфортно. Він так краще спить вночі. І завдяки режиму я можу спланувати свій час: зустрічі, роботу й купу всього. То як мені робити: так як зручно дитині і мені, чи як порадницям?", - написала Юлія.

Юлія Бакуменко про материнство / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Також дружина співака висловилася на тему жертовності заради дитини й зізналася, що це зовсім не про сучасний підхід. Тому вона буде полегшувати їхнє з дитиною життя різноманітними методами, попри всі "шаблони" бути повсякчас стомленою.

"Найдивовижніше для мене – це коли формат "загнутися і впасти від втоми" люди трактують як побутовий героїзм, невідʼємну складову материнства і на крилах цих досягнень летять і ср*ти зверху на тих, хто обрав варіант не загинатися. І так ясно, що перший рік життя дитини – це навантаження. Тим більше, якщо материнство поєднується з купою іншого важливого функціоналу. Тому все решта – по мірі сил і часу. Раніше так було, бо була безвихідь і мусили справлятися та виживати. І молодці, що справилися. Але сьогодні, якщо це не критичні обставини, яка в цьому потреба?", - пояснила Бакуменко.

Юлія Бакуменко про материнство / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Юлія Бакуменко про материнство / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука розкрила, з якими труднощами зіткнулася після виписування з пологового. І зізналася, чому плакала в першу ніч з новонародженим.

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