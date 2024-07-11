Дружина Козловського різко поставила на місце Фаріон, яка висміяла службу співака в ЗСУ

Дружина українського співака Віталія Козловського поставила на місце мовознавицю Ірину Фаріон, яка висміяла службу її чоловіка в ЗСУ.

Зокрема, Юлія Бакуменко звернула увагу на новину, де Фаріон різко висловилася про артистів, що служать на фронті та піснями підтримують бойовий дух захисників. Мовознавиця дорікнула, що взагалі-то кожен має служити зі зброєю в руках, а не з мікрофоном.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Сам Віталій Козловський на закиди Фаріон не реагував, а от його дружина вирішила їй відповісти. Юлія Бакуменко дорікнула мовознавиці, що вона з'являється в інфопросторі лише через скандали, в які потрапляє. Також дружина співака зазначила, що Фаріон взагалі нічого не знає про службу її чоловіка.

"Заїжджати в інфопростір на вигадках і згадках інших людей – це найзручніший спосіб нагадати про себе, нічого не зробивши корисного. Правда, Ірино Фаріон? Щоб вам все життя так гарно співалося, як "співав" Віталій Козловський на службі з ваших слів", - різко відповіла дружина артиста.

Дружина Віталія Козловського відповіла Ірині Фаріон / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Також Юлія Бакуменко звернулася до Фаріон та порадила спочатку дізнаватися деталі, а потім вже заявляти про них. За її словами, Віталій Козловський чимало чого робить на службі і ризикує своїм життям разом із іншими побратимами.

"Ви хоч раз посиділи в бліндажі під обстрілом, думаючи, куди наступний снаряд полетить, понюхали амброзії на Донеччині, потаскали боєкомплекти, чекали днями на дощ, щоб переміститися по позиціях, поки немає ворожих дронів над головою? Ні? То запитайте у Віталія, як воно, а потім п**діть", - обурилася дружина артиста.

Дружина Віталія Козловського відповіла Ірині Фаріон / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, нещодавно у команді лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука прокоментували його службу в лавах ЗСУ. Також стало відомо, яку військову посаду обіймає артист.

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