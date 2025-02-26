Дружина Козловського розчулила першим фото сина у пологовому одразу після його народження

Дружина українського співака Віталія Козловського розчулила першим фото їхнього сина, яке було зроблене у пологовому будинку одразу після його народження.

Первісток подружжя з'явився на світ 25 лютого. Маленькому Оскару вже виповнився рочок. У день народження синочка Юлія Бакуменко вдалася у спогади. Зокрема, вона пригадала, яким був Оскар одразу після народження.

В Instagram-stories дружина Віталія Козловського поділилася першим фото сина. На знімку щасливий артист тримав новонародженого хлопчика на руках. Як поділилася Бакуменко, кадр був зроблений, коли її з сином перевели з пологової зали до звичайної палати.

Віталій Козловський із новонародженим сином / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

"Рік тому велике-велике щастя прийшло до нашої сім'ї. Наш Оскар! Це перше фото, щойно нас перевели до палати з пологової зали. Тато і синочок!" – підписала знімок дружина виконавця.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський чуттєво вітав сина з його днем народження. Виконавець також приголомшив їхньою схожістю.

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