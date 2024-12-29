Дружина Козловського вперше показала, як вони укладали шлюб та що могло зірвати свято

Дружина українського співака Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко розповіла про важливий день у їхньому житті.

Так, рівно рік тому 29 грудня закохані вирішили таємно від усіх узаконити своїм стосунки. Юлія у фотоблогу вдалася у спогади й поділилася, як все минуло. Як виявилося, тоді Козловський відпросився на день зі служби та приїхав до коханої, яка вже перебувала на сьомому місяці вагітності. За словами Бакуменко, їхні плани могли піти шкереберть, адже у Києві постійно лунала повітряна тривога.

"Рівно рік тому в цей день (29 грудня – прим. ред.) ми нікому нічого не сказали і поїхали розписуватися. Вчасно не виїхали, бо був сильний ракетний обстріл, РАЦС закрився, час змістився. Ми лягли ще доспати, тривогу скасували. З РАЦСу почали телефонувати і ми врешті зібрались бігом і поїхали сонні. Віталію тоді дали вихідний на службі, і до останнього було невідомо, чи дадуть. А я на сьомому місяці, шуба ледь зійшлася на мені, сиджу гуглю, чи нема нових ракет і чи їхати, чи ще зачекати. Такий був ранок", - розповіла дружина артиста.

Віталій Козловський з дружиною / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

До того ж загроза з боку РФ застала пару не лише перед РАЦСом, але й під час вибору обручок, за якими вони поїхали одразу після розпису. Після цього молодята лише удвох відсвяткували подію за сніданком і вперше розповіли про шлюб найближчим.

"Спочатку розписалися, заїхали на святковий сніданок, а потім поїхали обирати обручки. Приїхали, а тут знову тривога. І поки дочекалися, коли її скасують, і вибрали, було вже темно. Тільки тоді це фото відправили рідним і повідомили новину", - зізналася Бакуменко.

Віталій Козловський з дружиною / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

А вже надвечір новоспечені молодята запланували зустрітися з друзями за спільною вечерею-сюрпризом. Втім, через обстріли вони спізнилися на годину. Та зрештою, ніщо не стало на заваді відсвяткувати новий етап у подружньому житті. Тим паче у той же день співак святкував річницю творчої діяльності.

"На вечір зібрали друзів, і спізнилися на годину, бо тривога і обручки. Вони не знали, що будемо святкувати, був їм сюрприз. Бо насправді в цей день ще одна важлива дата – творча річниця Віталія", - пригадала Юлія.

Віталій Козловський з дружиною / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

До речі, в цьому році у Віталя Козловського народився первісток. Співак назвав сина Оскаром. А нещодавно редакція ТСН.ua ділилася, хто ще із зірок сповістив про поповнення у родині 2024 року – матеріал доступний за посиланням.