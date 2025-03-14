Дружина Козловського зачарувала казковою вечіркою їхнього сина у перший день народження

Український співак Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко показали перший день народження сина Оскара.

У своєму фотоблогу Юлія поділилася подробицями спланованого свята. Так, маленький Оскар відсвяткував перший рік життя тематичною вечіркою із запрошеними аніматорами у костюмах ведмедиків.

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження

Водночас на локації було чимало оригінальних елементів. Крім задекорованої фотозони з ведмедиками, був стенд з низкою фото сина Козловського, де можна помітити його подорослішання, і плакат з його досягненнями за рік.

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Також кожен гість, серед яких були і зірки Аліна Шаманська, Анатолій Анатоліч з дітьми, могли залишити теплі слова привітання Оскару у спеціально створеній книзі побажань та дати відповіді в анкеті запитань про іменинника. За словами дружини співака, все це вони дадуть переглянути синочку в більш свідомому віці.

Віталій Козловський з дружиною / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Своєю чергою, зірковий син у короні та костюмі у свій перший день народження задув свічки на великому торті, а також обрав собі покликання. Так, Юлія з Віталієм розклали різноманітні предмети довкола сина, серед яких він обрав музичний інструмент.

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Син Віталія Козловського відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк чуттєво привітав доньку з 16-річчям і розповів про її захоплення.