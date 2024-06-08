Дружина Козловського замилувала кадром їхнього синочка Оскара з 86-річною прабабусею

Дружина українського співака Віталія Козловського – Юлія Бакуменко – потішила шанувальників родинним знімком.

Так, у фотоблогу кохана артиста опублікувала фото, на якому видніється маленька ручка їхнього тримісячного сина Оскара. Також на зображенні довкола неї свої долоні простягає його 86-річна прабабуся. Юлія розчулила підписом до фото, зробленого на згадку про чудові дні разом: "Сила та любов поколінь". І додала смайлик у формі сердечка.

Син Віталія Козловського Оскар з прабабусею / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Зазначимо, цьогоріч Віталій Козловський приголомшив зізнанням про одруження з піарницею Юлією Бакуменко. Саме вона на початку квітня 2024 року подарувала зірці первістка, якого назвали Оскаром. Так, час від часу родина ділиться милими фото з синочком, але не показує його обличчя. Щоправда, тижнями раніше після хрестин Оскара у Мережі все ж з'явилися фото малюка, де він на руках у священника.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав рідкісне фото зі своєю мамою-красунею. Зокрема, артист поділився, як бабуся з онуком Оскаром час на вулиці проводить.

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