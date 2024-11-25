Дружина Козловського замилувала родинним фото з їхнім 9-місячним сином: "Попереду ціле життя"

Дружина українського співака Віталія Козловського вперше за тривалий час показала їхнього помітно підрослого сина Оскара.

Річ у тім, що сьогодні, 25 листопада, Оскару виповнилося дев'ять місяців. З такої нагоди Юлія Бакуменко підготувала милий образ для синочка й показала результат у своєму фотоблогу. Так, підрослий син Козловського попозував у боді та колготках з малюнками ведмедиків.

"Добрий ранок – це коли тобі дев'ять місяців, ти носиш колготи з ведмедями, тобі нікуди не треба поспішати і попереду ціле життя. Аби тільки мирне", - зворушила підписом Юлія.

Син Віталія Козловського / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

До того ж цього дня зіркові батьки повезли сина до педіатра. Щомісяця Оскар проходить профілактичні огляди. Вже після обстеження родина зробила спільне фото з лікаркою. На зображенні Юлія позує зі щасливим чоловіком-співаком, який ніжно тримає сина на руках.

Віталій Козловський з сином і дружиною та лікаркою / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, нещодавно перша леді України Олена Зеленська висловилася, де під час війни проживають її двоє дітей від президента Володимира Зеленського. Знаменитість також розсекретила, де найчастіше бачить з коханим.

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