Дружина Козловського замилувала родинним фото з їхнім 9-місячним сином: "Попереду ціле життя"

Оскар святкує особливу дату в обіймах тата.
Дружина українського співака Віталія Козловського вперше за тривалий час показала їхнього помітно підрослого сина Оскара.
Річ у тім, що сьогодні, 25 листопада, Оскару виповнилося дев'ять місяців. З такої нагоди Юлія Бакуменко підготувала милий образ для синочка й показала результат у своєму фотоблогу. Так, підрослий син Козловського попозував у боді та колготках з малюнками ведмедиків.
"Добрий ранок – це коли тобі дев'ять місяців, ти носиш колготи з ведмедями, тобі нікуди не треба поспішати і попереду ціле життя. Аби тільки мирне", - зворушила підписом Юлія.
До того ж цього дня зіркові батьки повезли сина до педіатра. Щомісяця Оскар проходить профілактичні огляди. Вже після обстеження родина зробила спільне фото з лікаркою. На зображенні Юлія позує зі щасливим чоловіком-співаком, який ніжно тримає сина на руках.
Нагадаємо, нещодавно перша леді України Олена Зеленська висловилася, де під час війни проживають її двоє дітей від президента Володимира Зеленського. Знаменитість також розсекретила, де найчастіше бачить з коханим.
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