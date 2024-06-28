Дружина Козловського замилувала, як їхній син вперше відвідав заняття з плавання: "Хвилювалася"

Дружина українського співака Віталія Козловського – Юлія – показала перші кадри занять із плавання їхнього чотиримісячного сина Оскара.

Так, у фотоблогу кохана співака зізналася, що записала сина у басейн і тепер він регулярно відвідуватиме заняття з плавання з тренеркою. Щоправда, за словами Юлії, спочатку вона дуже переймалася, адже не знала реакцію сина. Проте, зіркова мама зазначила, що Оскару сподобалося заняття, а вона навіть встигла попрацювати, поки син був у басейні.

Син Віталія Козловського / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Син Віталія Козловського

"Я хвилювалася, як воно буде, бо це вперше. Але недарма малий — Риби, йому дуже зайшло! Спочатку з ним знайомилися, як з дорослим, він звикав, потім масажик, щоб підготувати м'язи, і тільки потім одразу пішов на ручки до тренера, почати плавати! Так турботливо й акуратно, що я розслабилася, і поки тривало заняття навіть трохи попрацювала онлайн. Повертаємося дуже задоволені", — розповіла дружина Козловського.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віталія Козловського привітала його з Днем батька та показала, як співак розважається з синочком у них вдома.

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