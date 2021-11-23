Дружина-красуня Чмерковського у міні та мереживній кофтинці приголомшила стрункими ніжками

Пета похизувалася витонченою фігурою.

Дружина нового судді "Танців з зірками", українсько-американського чемпіона світу з латинських танців Макса Чмерковського – Пета - захопила новими фото.

На сторінці в Instagram танцівниця оприлюднила знімки, які були зроблені на балконі. На світлинах позаду Пети видніється дивовижний краєвид.

Дружина Макса Чмерковського / instagram.com/petamurgatroyd

На фото дружина-красуня Чмерковського постала у чорній мініспідниці, хизуючись довгими стрункими ногами та витонченою фігурою. Також Пета доповнила свій лук мереживною прозорою кофтинкою, з-під якої виднівся бюстгальтер, босоніжками та клатчем.

Дружина Макса Чмерковського / instagram.com/petamurgatroyd

У коментарях підписники обраниці судді "Танців з зірками" засипали її компліментами. До слова, вони написали їй безліч приємних слів як англійською мовою, так і українською. Зокрема, фани зазначили, що Пета має просто неймовірний вигляд.

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