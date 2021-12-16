Дружина-красуня Чмерковського у трусиках задерла светр та показала прокачаний прес

Зірка зачарувала своєю красою.

Дружина українсько-американського чемпіона світу з латинських танців Макса Чмерковського – Пета – має розкішну фігуру.

Здебільшого ідеальними формами своєї коханої милується Макс. Втім, іноді Пета може потішити й своїх прихильників, опублікувавши у своєму Instagram фото в сексівбранні.

До слова, цього разу красуня-дружина Чмерковського показала знімок, на якому позує перед камерою у білих трусиках та светрі. Верхній одяг Пета сором'язливо задерла таким чином, щоб було гарно видно її прокачаний прес.

Дружина Макса Чмерковського у трусиках / instagram.com/petamurgatroyd

Окрім цього, у танцівниці ще й неабияк апетитні стегна та стрункі ніжки. Не дивно, що Макс не зміг встояти перед такою красою Пети та палко її покохав.

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