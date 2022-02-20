Дружина Крутоголова про те, як почувається 12-річний син після ДТП: "Зробив перші кроки"

Дружина Крутоголова про те, як почувається 12-річний син після ДТП: "Зробив перші кроки"

Хлопчині стає ліпше.

Дружина українського актора та телеведучого Єгора Крутоголова Катерина розповіла, як почувається їхній 12-річний син після ДТП.

Загалом, Лев наразі перебуває у лікарні в Італії. На щастя, хлопчині стає ліпше. Він вже навіть зробив свої перші кроки. Катерина говорить, що незабаром вони вже зможуть повернутися до України.

"Щойно синочок зробив свої перші кроки після того, як... Правда схопив вертольотики, але впорався з їх управлінням і зробив два мужніх кроки до крісла! Всім дякую, хто турбується і цікавиться. Повільно, але впевнено нам стає ліпше. Сподіваюся, скоро повернемось на свою улюблену Батьківщину!" - написала у Facebook Катерина.

Син Єгора Крутоголова / facebook.com/dizelmano

Зазначимо, минулого тижня син Єгора Крутоголова – Лев – потрапив у ДТП. Це сталось в Італії під час перегонів. Юнак зіштовхнувся з іншою автівкою.

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