Дружина KYIVSTONER показала їхнє перше спільне фото з новонародженим сином

Малюк народився менш ніж три тижні тому.

Відомий репер, ексучасник гурту "Гриби" KYIVSTONER та його дружина Аліна у листопаді вперше стали батьками.

У пари народився син. Новоспечені татусь і матуся влаштували перший спільний фотосет з малюком. На сторінці в Instagram обраниця зірки розмістила чорно-білий кадр, на якому тримає дитину на руках та дивиться на свого коханого. Сім'я має неймовірно щасливий вигляд.

KYIVSTONER з дружиною та сином / instagram.com/alishaaa_aa

"Моє життя", – підписала кадр дівчина.

Зі свого боку, користувачі назвали сім'ю дуже гарною: "Як красиво, Господи", "Благополуччя вашій сім'ї", "Яка гарна сім'я".

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